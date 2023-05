Dl Cutro | Sì della Camera alla stretta sulla protezione

(Di venerdì 5 maggio 2023) Con 179 voti a favore, 111 contrari e 3 astensioni ieri laha definitivamente approvato il decretoche prevede il tagliospeciale, l’aumento dei centri per first appeared on il manifesto.

Alla Camera passa il dl, con qualche problema nel Pd (che comunque avanza nei sondaggi su FdI)... Nella seconda partepuntata, Metropolis Extra - Qualcosa di personale: Giulia Santerini ......nel decreto approvato oggi ha tradotto in norma un ordine del giorno parlamentare sul decreto...degli enti di previdenza con un'adeguata distribuzione delle competenze la riformagovernance ...Cartelle esattoriali - Arrivano due mesi di proroga per la rottamazione quater, come già annunciato dal Mef: la manifestazionevolontà di procedere alla definizione agevolata, spiega il ...

Così il decreto Cutro condanna all’irregolarità centinaia di persone L'Espresso

Si è chiuso l'ultimo Consiglio dei ministri, tante le questioni affrontate: dallo stato d'emergenza per aiutare i territori vessati dal maltempo in Emilia Romagna, al commissariamento di Inps e Inail ...Il CDM, a quanto si apprende, nel decreto approvato ha tradotto in norma un ordine del giorno parlamentare sul decreto Cutro ...