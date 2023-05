Diventa sempre più concreta la minaccia del terrorismo islamico in Europa

(Di venerdì 5 maggio 2023) Nuova operazione antiieri in Belgio, dove sono state effettuate nove perquisizioni, in particolare a Roeselare, Menen, Ostenda, Wevelgem e Gand. Al termine del blitz delle forze speciali, polizia e intelligence, sette persone sono state arrestate nelle Fiandre. Sono persone di nazionalità cecena e tre di loro hanno anche la nazionalità belga. Gli arrestati sono sospettati di aver voluto commettere un attacco terroristico. Secondo l'ufficio del procuratore federale, l'obiettivo dell'attacco non era ancora statomente determinato e queste persone non erano ancora in possesso di armi quando sono state arrestate. A far sì che gli inquirenti si accorgessero di loro è stata proprio la spasmodica ricerca di fucili mitragliatori e di pistole sul dark web e sulle piattaforme web di messaggistica. La Procura federale a proposito del profilo ...

Nuova operazione antiterrorismo ieri in Belgio, dove sono state effettuate nove perquisizioni, in particolare a Roeselare, Menen, Ostenda, Wevelgem e Gand. Al termine del blitz delle forze speciali,

Le numerosi operazioni antiterrorismo delle ultime settimane in tutta Europa (Germania, Francia, Belgio e Spagna in particolare) mostrano come la minaccia terroristica in Europa stia crescendo di live