Diretta Napoli | la squadra è tornata in città | la festa con i tifosi LIVE

(Di venerdì 5 maggio 2023) Dopo la notte diseguita al pari di Udine che ha consegnato alil suo terzo scudetto , inon sono stanchi di celebrare l'impresa degli azzurri di Luciano Spalletti , rientrata in ...

...seguita al pari di Udine che ha consegnato alil suo terzo scudetto , i tifosi non sono stanchi di celebrare l'impresa degli azzurri di Luciano Spalletti , rientrata in città. Segui la...La Procura di, infatti, si era fatta bastare il laconico inserimento di "Tortora Enzo, ... Subito le manette all'Hotel Plaza, intelevisiva pressoché planetaria. Quando la difesa riuscì a ...il calcio è molto più del calcio', ha sottolineato la Merlino, 'è il grande riscatto. Nel 1987, ero una ragazzina, rimasi in giro tutta la notte, vi posso giurare che a noi il Carnevale di ...

Il Napoli rientra in città, l'abbraccio dei tifosi a Castel Volturno: segui la DIRETTA Gazzetta

Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...In edicola domani con il Corriere della Sera lo speciale in carta azzurra con la copertina d’autore di Ernesto Tatafiore: pagine ricche di contenuti e infografica nel paginone entrale con la cavalcata ...