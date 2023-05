Diletta Leotta incinta | il look per lo Scudetto del Napoli

... compleanno d'amore con Andrea Iannone COMPIE 48 ANNI Fotogallery - David Beckham, tripletta di torte per il compleanno SCATTI SOCIAL Fotogallery -, pancione esplosivo alle Baleari con ...incinta, Corona al veleno mostra una foto: "Questa cellulite su Instagram non c'è" L'ex re dei paparazzi attacca senza scrupoli la conduttrice di Dazn, incinta ma, su Instagram, sempre ...Fabrizio Corona contro: l'ex re die paparazzi si è scagliato sui social contro la conduttrice di Dazn. Corona L'articolo Fabrizio Corona contro: parole offensive e dure dell'ex re dei paparazzi ...

Fabrizio Corona ha postato un messaggio contro Diletta Leotta e ha finito per essere travolto da una vera e propria bufera via social.Fabrizio Corona attacca Diletta Leotta pubblicando una foto della giornalista in costume evidenziandone alcuni aspetti fisici.