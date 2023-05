Di Starace l’unica caffettiera al mondo che ha vinto tre scudetti

(Di venerdì 5 maggio 2023) Tommaso, il magazziniere del Napoli, e la suache hatreinsieme alla squadra, diventando un simbolo di calore e accoglienza partenopea. NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Tommaso, storica figura del Napoli, simbolicamente magazziniere azzurro ma in realtà molto di più del ruolo che ricopre, è l’unico alad avere unachetre: due con Diego Maradona e l’ultimo con la squadra allenata da Luciano Spalletti. Nei momenti topici delle partite, Tommy compare con la sua immancabile moka, diventata famosa anche in Champions League. Il suo caffè ha conquistato tutti: da Maradona a Osimhen, da Careca a Kvara, da Ferrara a Kim. L’accoglienza è di casa a Napoli, e questo lo sanno ...

'Na tazzulella 'e cafè... Esiste una sola caffettiera al mondo ad aver vinto tre scudetti: è quella di Tommaso, storica figura del Napoli, simbolicamente magazziniere azzurro ma in realtà molto di più del ruolo che ricopre. La sua mega macchina del caffé ha vinto tre scudetti: due con Diego e adesso ......