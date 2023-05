Di Lorenzo sfida già l’Inter e le altre | «Prossimo anno ci riproveremo»

Leggi su inter-news

(Di venerdì 5 maggio 2023) Di è il capitano del Napoli che all'ultima giornata alzerà la coppa di Campione d'Italia. Dopo l'1-1 a Udine che ha dato lo scudetto (vedi articolo), il terzino destro in zona mista si proietta già alla prossima stagione. PUNTO DI PARTENZA? – Giovanni Di sembra non volersi accontentare dello scudetto appena conquistato dal Napoli: «Adesso è giusto godersi il momento, quando si raggiungono questi risultati bisogna goderseli. Insieme a tutti gli altri festeggeremo un bel po'. La Champions League è una competizione importante, dove quest'anno abbiamo fatto bene e siamo usciti per dei dettagli. Dal prossimo anno ci saremo lì, intanto godiamoci questo scudetto che se lo meritano tutti. Siamo veramente contenti».