Destinazione mare | il nuovo singolo di Tiziano Ferro | testo e significato

(Di venerdì 5 maggio 2023) È disponibile per la programmazione radiofonica e negli store digitali da oggi venerdì 5 maggio “”, ilinedito di(Virgin Records/Universal music Italia).Il brano è frutto dell’inedita collaborazione con ITACA, la casa di produzione fondata da Merk & Kremont insieme a Eugenio Maimone e Leonardo Grillotti.“Questoè un inno alla vita nuova – racconta– una canzone che racconta le fasi di cambiamento che attraversiamo ponendo fiducia cieca nel futuro. Merk & Kremont geni assoluti con i quali ho collaborato per la prima volta, hanno prodotto questo brano insieme al loro team ITACA vestendolo in puro stile elettro dance. E la duplicità tra...

Sarà disponibile per la programmazione radiofonica e negli store digitali "DESTINAZIONE MARE", il nuovo singolo inedito di Tiziano Ferro (Virgin Records/Universal music Italia). Il brano è frutto dell'...

