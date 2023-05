La prima cabina di regia sulla siccità e l'emergenza idrica è "andata molto bene", secondo i nuovo commissario straordinario Nicola. "Stiamo acquisendo i dati, i ministeri sono molto organizzati e hanno tutti i dati. Quindi adesso cercheremo di metterli a posto ed elaborarli, altro in questo momento non posso dirvi", ...E proprio la distesa di prati è stata attrezzata con punti di primo soccorso, stazioni di rifornimento, servizi igienici, aree benessere e zone più tranquille con le panchine. Ci sono ...... infatti, se di dimensioni notevoli, deve rimanere nella parte posteriore'auto, possibilmente ... Quello che non deve mai mancare è l'fresca, ma soprattutto delle frequenti soste lungo il ...

Dell'Acqua, cabine di regia siccità scadenzate e continue - Economia Agenzia ANSA

Questo stupore è quasi una costante delle ultime settimane, quando al termine delle visite dell’impianto di potabilizzazione, anche i più piccoli hanno conosciuto i diversi passaggi del processo di ...La prima cabina di regia sulla siccità e l'emergenza idrica è "andata molto bene", secondo i nuovo commissario straordinario Nicola Dell'Acqua. "Stiamo acquisendo i dati, i ministeri sono molto organi ...