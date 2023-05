Decreto lavoro in vigore «Sì» ad altri 4 miliardi per ridurre le tasse

(Di venerdì 5 maggio 2023) Ilinda venerdì 5 maggio. Il provvedimento prevede tra l’altro il taglio del cuneo fino a 7 punti per i redditi più bassi da luglio a dicembre e bonus aziendali (fringe benefits) non tassati fino ai 3 mila per i lavoratori con figli. Con la fine a dicembre del RdC, fa il suo esordio l'Assegno di inclusione da gennaio 2024 per le famiglie con disabili, minori o ultra-sessantenni. Mentre parte da settembre il Supporto per la formazione e il, il nuovo strumento di attivazione al

Pd e Cgil in piazza contro il"che toglie tutele". Ma Elly Schlein e compagni fingono di non sapere che i contratti a tempo li varò Romano Prodi , i voucher li introdusse Elsa Fornero e l'articolo 18 fu smantellato ......l'importanza dell'Archivio per la comunità e ringraziato la dott.ssa Aimone per l'importante... L'archivio di Stato di Cuneo nasce conministeriale del 30 settembre 1956 e dal 2013 ha ...Ora che il sussidio grillino è stato cambiato con ile che si intende invogliare i disoccupati a impiegarsi, la musica deve necessariamente cambiare. Per la carica di presidente in ...

Decreto Lavoro entra in vigore, dall'Assegno di inclusione alle assunzioni (grazie alla decontribuzione): tutt ilmessaggero.it

L’Italia è all’ultimo posto nella Ue per tasso di occupazione. Perché la domanda e l’offerta non si incontrano in modo efficienteIl presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, è stato cacciato dal governo con un decreto. Ovvio chiedergli se se lo aspettasse: “Assolutamente no, sono rimasto sbalordito”. L’avranno chiamata prima, alm ...