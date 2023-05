Decreto Lavoro | come cambiano i contratti a termine

(Di venerdì 5 maggio 2023) Giuseppe Merola , giuslavorista di Pirola, Pennuto Zei & Associati, intervistato da PMI.it per ... che è contenuta nell' articolo 24 del48/2023 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale e in vigore ...

La riforma dei contratti a termine contenuta nel(DL 48/2023) modifica le causali che consentono di prolungare il contratto a tempo determinato da 12 a 24 mesi, introducendo flessibilità rispetto alle regole previste dal...Nel, approvato il 1° maggio in Consiglio dei Ministri, c'è una novità importante per chi vuole andare in pensione con largo anticipo e fa parte di un'azienda con oltre mille dipendenti: ...E' stato infatti pubblicato in Gazzetta ufficiale, sul numero 103 del 4 maggio, illegge approvato dal Consiglio dei ministri del primo maggio e soprannominatoche all'articolo ...

Pensione anticipata (di 5 anni), come cambia il contratto di espansione con il decreto lavoro ilmessaggero.it

IL TESTO Il Ministro della Salute e il Ministro dell'Università e della Ricerca hanno sottoscritto il decreto di adozione del Piano Formativo ... il quale ha istituito un gruppo di lavoro, in seno ...L'ultima rilevazione Agi/Youtrend registra una tendenza a livello aggregato con le opposizioni che guadagnano terreno ...