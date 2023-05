Decreto Lavoro | cambio di nome arriva il Supporto ma resta il taglio

(Di venerdì 5 maggio 2023) La fiction del governo Meloni continua. E produce l’ennesimodia quel poco che andrà a sostituire il Reddito di cittadinanza. Non più «Strumento di attivazione al» first appeared on il manifesto.

Durante il talk preserale di LA7 'Otto e mezzo', giovedì 4 maggio, la conduttrice è tornata sule ha stuzzicato il giornalista di Libero : 'Il governo Meloni vuole rendere strutturale ...... di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale (Presidenza - Economia e finanze - Salute -e politiche sociali - Imprese e made in Italy - Cultura - Sport e giovani);...Come già stabilito per gli ultimi mesi dello scorso anno, anche nel recenteapprovato, il Governo ha innalzato la cifra che le aziende possono erogare per il pagamento delle bollette ...

Decreto Lavoro 2023: il testo del decreto legge inviato per la bollinatura Fiscoetasse

Caro “Fatto”, sono davvero indignata per ciò che prevede il decreto Lavoro sull’istituzione di un fondo per indennizzare le morti degli studenti in alternanza scuola-lavoro. Una misura inconcepibile!Non essendoci stata una conferenza stampa, ma solo un cinegiornale Luce, si sa poco o niente del Consiglio dei ministri del 1° maggio, a parte le balle governative sul criminogeno decreto Lavoro. (Cer ...