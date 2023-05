Dead Island 2 | Recensione | Gameplay Trailer e Screenshot

(Di venerdì 5 maggio 2023)2 è finalmente arrivato e, dopo tanto tempo, possiamo finalmente condividere con voi la nostradi questo videogioco di avventura e sopravvivenza horror in prima persona.Il gioco è un sequel del popolare, uscito nel 2011, e ambientato in una nuova location: un’isola immaginaria della California chiamata Banoi. In questo mondo aperto infestato dagli zombie, i giocatori possono scegliere tra quattro diverse classi di personaggi, ciascuna con abilità e stili di gioco unici. L’ambientazione del gioco è molto varia e permette di esplorare luoghi come parchi tematici, spiagge, quartieri residenziali e industriali. Durante l’avventura, i giocatori dovranno raccogliere armi e oggetti, creare ...

Horror, umorismo dark e smembramenti. Ritorna la saga di zombie più rilassante di sempre Massacrare zombie ma con stile. Dopo dieci anni il seguito di non delude. Gli sviluppatori di Dunbuster Studios si sono divertiti a mantenere il titolo sanguinario, splatter e leggerone. Tra un massacro e l'altro incontrerete a Los Angeles personaggi ...... Il 2023 è già partito notevolmente bene grazie a opere come i remake di Space e Resident Evil 4, ma anche con Hi - Fi Rush e 2. Un bel po' di videogiochi che non sono altro che un ...

Dead Island 2 e il problema dei giochi moderni: la versione originale era troppo complessa Everyeye Videogiochi

Gli sviluppatori di Dead Island parlano delle difficoltà nello sviluppo del gioco e di come la versione originale fosse troppo complessa.Dead Island 2 è un videogioco di avventura e sopravvivenza horror in prima persona, seguito di Dead Island, uscito nel 2011. Il gioco è stato annunciato ...