L'infortunio di Mattia Defa saltare i piani della Juventus. Per il finale di questa stagione e non solo: il calciatore presto andrà sotto i ferri per rimediare alla lesione del crociato anteriore del ginocchio destro, ......chirurgico al ginocchio destro infortunato alla mezzora duellando per un pallone sull'di destra ... ma il problema non è un contatto con l'avversario, è alla fine del movimento che Desi ...Palomino per infortunio. JUVENTUS - Pronti Di Maria e Vlahovic, con Chiesa e Milik dalla ... Non ci saranno sicuramente lo squalificato Paredes e l'infortunato De. Le probabili formazioni di ...

De Sciglio out, ecco come cambiano i piani della Juve per la fascia destra La Gazzetta dello Sport

Oltre a chiedere gli straordinari a Cuadrado (che però è a scadenza) i bianconeri devono prevedere almeno un piano di sostituzione per la prima parte della prossima stagione ...La Juve ospita il Lecce nella 33esima giornata di Serie A all’Allianz Stadium: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live (inviato all’Allianz Stadium) – La Juve interrompe il digiuno di vi ...