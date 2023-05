De Laurentiis | stoccata al Milan | “In Champions League siamo stati i più forti e solo per il pessimo arbitraggio…”

(Di venerdì 5 maggio 2023) Il Napoli con il pareggio contro l’Udinese per 1-1 alla “Dacia Arena” ha conquistato aritmeticamente il terzo scudetto della storia; il presidente Aurelio Deha rilasciato un’intervista all’emittente americana “CBS“, lanciando una duraal: “Adesso dobbiamo vincere la, perché quest’anno penso che ini piùL'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Europacon arbitro donna, altra prima volta Sarà l’anno del? Primato solitario in classifica dopo 8 anni Inter qualificata grazie a Eriksen, è semifinale di Coppa ...

... 'Defesteggi, ma accetta pochi consigli' 'Glielo consiglio a De, anche se ne ... Una piccolaal veleno dunque che sembra certificare come i rapporti tra lui e l'intero ...Aurelio Detorna a parlare a poche ore da Milan - Napoli e si lascia andare ad unacon riferimento chiaroIl Napoli si gioca questa sera contro il Milan un match storico: per la prima volta ...Estratto dell'articolo di Paolo deper www.corrieredellosport.it BINAGHI MALAGO 'Lo so, sono un eretico ma l'eresia applicata a noi stessi dà ottimi risultati. Non lo dico io, sono dati elaborati da terzi. Come popolarità ...

Allegri, stoccata a De Laurentiis: parole pungenti Sport News.eu

Ritorna alla vittoria in campionato la Juventus che batte non senza fatica il Lecce per 2-1 grazie alle reti di Paredes e Vlahovic ...Dopo Juventus-Lecce Massimiliano Allegri ha risposto alla provocazione del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis che aveva parlato di scudetto ...