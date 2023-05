De Laurentiis | “Spalletti? Ho esercitato l’opzione Ora spetta a lui”

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 5 maggio 2023) Aurelio Deè intervenuto in diretta ai microfoni di Rai 1 durante il programma di Bruno Vespa Cinque Minuti. Intervista del presidente della SSC Napoli che ha parlato della festa scudetto, delle sorprese e di calciomercato. “Come si fanno a fare film senza debiti? Bisogna fare dei budget precisi in base a quello che offre il mercato. Bisogna fare gli imprenditori, nel calcio come nella vita ci sono imprenditori e imprenditori. Mi hanno offerto 2,5 miliardi di euro per tutto il mio gruppo, ho rifiutato quelli e anche 1 miliardo per il Napoli. Il Sud è una parte importantissima di un’Italia disunita. 150 anni non sono nulla, però nel 1200 eravamo l’Italia dei Comuni e siamo rimasti tali. Potremmo essere i primi del mondo ad unificare tutto.è un mito che io inseguivo da 10 anni, finalmente l’ho portato a Napoli e lui mi ha riportato ...