De Laurentiis | «Scudetto Napoli | iniziato ciclo con Spalletti tre anni fa»

(Di venerdì 5 maggio 2023) Defesteggia lodel, ufficiale da poco più di un’ora dopo l’1-1 di Udine (vedi articolo). A Sky Sport, il presidente dei partenopei ricorda quando preseche aveva lasciato da pochi mesi l’Inter. IL TRICOLORE – Aurelio Defesteggia stasera il primoda presidente del. Nel commentare come è arrivato il campionato, ha trovato un momento chiave “passato”: «Quando finalmente, andando a trovare a casa sua a gennaio di trefa Luciano, l’ho visto finalmente arrivare a. Ho detto: “Da qui comincia finalmente un altro”. Questo è un vero uomo, è uno che lavora con una grande consapevolezza ma anche una grande dedizione al ...

al Napoli, da Dea Osimhen: 'E' solo l'inizio'. Spalletti, dedica e lacrime Ma non è solo piazza Duomo ad essersi tinta d'azzurro per il terzo titolo del Napoli. Anche in altre ...al Napoli, da Dea Osimhen: 'E' solo l'inizio'. L'emozione di Spalletti I complimenti di Inter e Milan Inter e Milan sono le prime squadre della Serie A a complimentarsi con il ...Queste le prime parole del presidente del Napoli Aurelio Deandato al centro del campo al Maradona dopo la vittoria aritmetica dello. 'E adesso - ha aggiunto - domenica con la ...

Calcio ora per ora Dopo la gara contro la Salernitana e una giornata di riposo concessa Dopo la gara contro la Salernitana e una giornata di riposo concessa da Luciano Spalletti, il Napoli ha ripreso ...Ancora a festeggiare al "Maradona" il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, che è tornato davanti alle telecamere di Sky Sport per commentare il terzo Scudetto ...