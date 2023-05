De Laurentiis non ci sta | che attacco alla UEFA!

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 5 maggio 2023) In casa Napoli l’euforia è alle stelle, dopo l’aritmetica vittoria del tricolore. Il pareggio di Domenica contro la Salernitana aveva solo rimandato i festeggiamenti, arrivati ieri sera, al fischio finale della partita contro l’Udinese. Uno scudetto strameritato, vinto per manifesta superiorità, in una stagione in cui Spalletti e i suoi uomini hanno fatto gioire, partita dopo partita, i propri beniamini, ma anche divertire gli amanti del calcio in generale. Quando si vince si è sempre contenti, soprattutto quando si tratta di trofei di una certa caratura, ma il pensiero, seppur leggero, va alle eliminazioni dCoppa Italia e, soprattutto, dChampions League, due competizioni che il Napoli, che questo Napoli, avrebbe potuto conquistare o quantomeno provarci finofine. Va bene così, però, perché uno scudetto è pur sempre uno ...