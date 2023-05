(Di venerdì 5 maggio 2023) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

Sono stati bravi tutti e su questo non ci sono dubbi. L'allenatore, Spalletti, che ha fatto del Napoli un'orchestra. Il direttore sportivo, Giuntoli, che è andato a pescare gli uomini giusti, al ...Lo Scudetto del Napoli è ilanche e soprattutto di Aurelio De, 73enne produttore e proprietario della FilmAuro che ha disegnato il percorso di rinascita del club campano. Ha provato, riuscendovi sinora in gran ......13 anni sono sede ufficiale del ritiro estivo della squadra del presidente Aurelio De. ... È un vero e proprioquello della squadra allenata dal tecnico Luciano Spalletti , che ieri ...

De Laurentiis, il trionfo della competenza e del coraggio La Gazzetta dello Sport

Il tricolore del Napoli nasce dalle sue scelte: quella di fidarsi dei suoi collaboratori, come Giuntoli, di trattare coi procuratori senza diventarne schiavo e di non cercare i grandi nomi ...La squadra e la società hanno di fronte snodi cruciali: il ds del Napoli piace, ma non è l'unico. E sui giocatori peseranno le sentenze ...