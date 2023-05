Il presidente del Napoli, Aurelio De, rilancia le proprie ambizioni dopo la vittoria dello scudetto. Intervistato a fine partita dall'emittente americana Cbs , il patron azzurro ha così parlato della voglia di trionfare ......i complimenti che tifosi di altre squadre hanno dedicato tramite i social al club di De. ... Prima però dovreste tornare in serie A(@UnoFRAtanti) May 4, 2023 Complimenti mooooolto ...Il presidente Aurelio Deha programmato, organizzato, perseverato. Lucido, talvolta ... Che ha tirato fuori questa: "Napoli non è più una città con una squadra di calcio. È una squadra ...

De Laurentiis e la frase che fa sognare i tifosi: "Obiettivo Champions se la Uefa non ci ferma" Corriere dello Sport

Dopo il successo in campionato con 5 giornate di anticipo il presidente ha parlato di Europa. La risposta dell’allenatore: “Serve il lavoro per raggiungere certi obiettivi non i proclami…” ...ForzAzzurri.net - Tuttosport - Da Torino: "La frase Scudetto dell'onestà non ha portato mai bene, poi dopo tutti indagati". Guido Vaciago, sulle pagine del quotidiano ...