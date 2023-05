“De Laurentiis dice che resto?” | risposta a sorpresa di Spalletti in conferenza

(Di venerdì 5 maggio 2023) Questa è una serata storica per il Napoli di Luciano Spalletti, che finalmento può festeggiare il terzo Scudetto della propria storia, arrivato dopo il pareggio per 1-1 contro l’Udinese. Il gol di Osimhen ha scatenato l’urlo liberatorio di un popolo intero che ora si gode la sua notte più bella dopo una stagione di dominio su tutte le concorrenti. L’allnatore artefice del successo partenopeo, Luciano Spalletti, è intervenuto in conferenza stampa alla Dacia Arena: “Me la sono goduta, ho visto le facce di chi c’era oggi e che ha festeggiato, si è parlato di impresa e di impresa si tratta. Dietro questa impresa c’è anche la benedizione di Maradona probabilmente visto quanto portato a casa con ben cinque partite ancora da fare, c’erano squadre fortissime con noi. I giocatori si meritano questa gioia e questa felicità da condividere con le loro famiglie, sono stati professionisti ...

Il Napoli di Spalletti va sotto con l'Udinese, poi pareggia grazie a un gol di Osimhen: vince così aritmeticamente il terzo scudetto della sua storia, con 5 giornate di anticipo. Al fischio finale ten ...