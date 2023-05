De Filippi | guadagni stellari per lei e la Fascino nel 2022 | tutti i dati

Leggi su biccy

(Di venerdì 5 maggio 2023) Annata d’oro per Maria Dee non solo per i numeri straordinari che fanno le sue trasmissioni. La(società fondata da Maurizio Costanzo nel 1982 e controllata al 50% da Mediaset e per l’altro 50 da Maria) ha registrato incassi record rispetto agli anni precedenti. Stando a quello che riportano ItaliaOggi e ImTv, la nota società di produzioneha registrato ricavi per 75,3 milioni di Euro nele ben 11,8 milioni di utili (erano 6,4 nel 2021). Il patrimonio netto pare sia di 40 milioni, in crescita rispetto ai 33,2 milioni del 2021. “Se l’assemblea dei soci decidesse, come fatto negli scorsi anni, di distribuiregli utili in dividendi, questo significherebbe 5,9 milioni di Euro per la nota conduttrice. Da sommare ai 3,2 milioni di dividendi incassati per l’esercizio 2021 e ...