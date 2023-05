Dayane senza freni | lite con Soleil e Dana e rapporto con Rosalinda | “Lui ha rovinato tutto”

Leggi su biccy

(Di venerdì 5 maggio 2023) Dopo molto tempoCannavò eMello si sono riviste al compleanno di Giulia Salemi. L’attrice in un’intervista rilasciata a Casa Chi ha raccontato quello che è successo alla festa. “Cosa ci siamo dette? Niente di particolare. Ci siamo salutate e poi ci siamo anche date un abbraccio.qua. È pace? Io sono sempre per la pace. Alla fine fin quando non succedono cose gravissime sono sempre per l’andare avanti. Anche perché io eabbiamo fatto un bellissimo percorso all’interno della Casa. Ci siamo volute tantissimo bene, quindi. Poi alla fine il bene vince sempre secondo me. Cosa ne pensa il mio ragazzo? Andrea è stato molto carino, perché devo dire che tutte le volte in cui ero un pochino più frenata, lui ha sempre cercato di mettere la pace. Anche in virtù del bene che ci siamo volute, secondo ...