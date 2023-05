Dayane Mello torna a parlare di Rosalinda | i reali rapporti tra le due

(Di venerdì 5 maggio 2023) La modella brasilianadel rapporto conCannavò: come stanno le cose oggi L’amicizia traCannavò ha fatto sognare i fan del GF Vip 5. Le due showgirl hanno infatti caratterizzato per lunga parte una delle edizioni più amate e seguite delty condotto da Alfonso Signorini. Le cose però nelle battute finali del programma nel 2021 hanno iniziato a soffiare in direzione contraria, con il rapporto tra le due che si è fortemente incrinato tanto da arrivare a una rottura. A lungo si è discusso del legame tra la brasiliana e l’artista siciliana e fidanzata di Andrea Zenga, conche hanno avuto anche la possibilità di ...

è tornata a parlare di Rosalina Cannavò durante una diretta su Instagram. Non solo. L'ex discussa concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip ha colto l'occasione anche per ..., durante una diretta Instagram, ha parlato della sua amicizia con Rosalinda Cannavò svelando anche per quale motivo ha chiuso i rapporti con Soleil Sorge e Dana Saber ....si è confessata senza filtri in merito ai suoi rapporti con la sua ex migliore amica, Rosalinda Cannavò. Durante la loro partecipazione al GF Vip 5e Rosalinda Cannavò hanno ...

Helena Prestes, il fidanzato Carlo Motta è l'ex di Dayane Mello Novella 2000

Nel corso di una live sui social, Dayane Mello parla a ruota libera di Rosalinda Cannavò, Andrea Zenga e Soleil Sorge ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...