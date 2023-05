Dayane Mello parla dell’amicizia con Rosalinda e accusa Zenga | retroscena su Soleil e Dana – VIDEO

(Di venerdì 5 maggio 2023), durante una diretta Instagram, hato della sua amicizia conCannavò svelando anche per quale motivo ha chiuso i rapporti conSorge eSaber.conIo le voglio troppo bene. Perché quello che abbiamo è una cosa totalmente nostra, cioè, ci siamo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

, durante una diretta Instagram, ha parlato della sua amicizia con Rosalinda Cannavò svelando anche per quale motivo ha chiuso i rapporti con Soleil Sorge e Dana Saber ....si è confessata senza filtri in merito ai suoi rapporti con la sua ex migliore amica, Rosalinda Cannavò. Durante la loro partecipazione al GF Vip 5e Rosalinda Cannavò hanno ...Carlo Motta, infatti, ha alle spalle un altro amore vip: quello con, amica di Helena. Occhi chiari, fisico scolpito, Carlo Motta ha un profilo Instagram con 4225 follower. Pochissimi i ...

Dayane senza freni, lite con Soleil e Dana e rapporto con Rosalinda Biccy

Dayane Mello parla dell'amicizia con Rosalinda Cannavò e accusa Andrea Zenga di averle divise: retroscena su Soleil Sorge e Dana, il video.Dayane Mello si è confessata senza filtri in merito ai suoi rapporti con la sua ex migliore amica, Rosalinda Cannavò.