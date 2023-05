Dayane Mello e la fine dell’amicizia con Rosalinda Cannavò | la grave accusa ad Andrea Zenga

Tags: danieledalmoro edoardotavassi gardaland gfvip gfvip7 gossip grandefratellovip grandefratellovip7 incorvassi micolincorvaia orianamarzoli oriele sifb Articolo precedenteaccusa ...La brasiliana 34enne incolpa il fidanzato della 30enne a cui era legatissima al GF Vip Le due si sono riviste alla festa di compleanno di Giulia Salemi, ma niente è come primanon le manda certo a dire. In una diretta Instagram accusa Andrea Zenga . La fine dell'amicizia con Rosalindà Cannavò , a cui era legatissima, sarebbe solo colpa del ragazzo 29enne, a cui ...Ecco di chi parlae le ex amiche Soleil e Rosalinda Cannavò: 'Ecco tutta la verità'. C'entra il fidanzato Le malelingue A ufficializzare l'addio è stato Luca, dopo che però sui social ...

Dayane Mello e le ex amiche Soleil e Rosalinda Cannavò: «Ecco tutta la verità». C'entra il fidanzato leggo.it

Dayane Mello ha accusato Andrea Zenga di essere la causa della fine dell’amicizia tra lei e Rosalinda Cannavò.Gf Vip, Rosalinda Cannavò racconta come è andato l’incontro con Dayane Mello al compleanno di Giulia Salemi La Cannavò e il fidanzato Andrea Zenga parlano anche di dove vorrebbero sposarsi… Leggi ...