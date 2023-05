Davide Donadei accusato di “violenza” contro Chiara Rabbi | le gravi accuse di un ex tronista

(Di venerdì 5 maggio 2023) In queste ore sul web sono trapelate delle notizie piuttosto incresciose eche riguardanoe alcuni comportamenti che starebbe adoperando con. I due ragazzi, dopo essersi lasciati, pare si stiano avvicinando nuovamente, ma il tutto starebbe avvenendo in un modo un po’ insolito. A raccontare questi retroscena è stato Giulio L'articolo proviene da KontroKultura.

E' Giulio Raselli a denunciare la situazione raccontando di essere preoccupato per Chiara Rabbi che starebbe subendo delle forti pressioni psicologiche dal suo ...Secondo quanto riporta l'ex tronista, ci sarebbe un riavvicinamento in questi giorni tra Chiara Rabbi e. Giulio Raselli sostiene chefarebbe pressione psicologica sulla sua ex ...Cosa sta succedendo trae Chiara Rabbi Sono ore di apprensione per i due ex fidanzati ed ex volti di Uomini e Donne, dopo le parole di Giulio Raselli , amico della Rabbi. Secondo quest'ultimo, la giovane ...

Uomini e Donne, Giulio Raselli: "Davide fa violenza psicologica su Chiara" Isa e Chia

L'ex tronista di U&D ha pubblicato un messaggio vocale di Rabbi che gli chiede di smentire un loro flirt a Davide: 'Lui dirige quello che dice lei' ...E' Giulio Raselli a denunciare la situazione raccontando di essere preoccupato per Chiara Rabbi che starebbe subendo delle forti pressioni psicologiche dal suo ex ...