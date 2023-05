Danilo Petrucci è infinito | torna in MotoGp per sostituire l’infortunato Enea Bastianini

(Di venerdì 5 maggio 2023)Bastiani salterà il Gp di Le Mans, in Francia, dopo l’infortunio durante la gara sprint a Portimao. E chi ha chiamato la Ducati per sostituirlo?, il pilota ternano che manca inda tre stagioni salvo un’apparizione nel 2022 in Thailandia.aveva provato a scendere in pista a Jerez de La Frontera già la scorsa settimana, ma le condizioni evidentemente non sono abbastanza buone da garantirgli un rientro sicuro in gara. Così la Ducati ha scelto, che in stagione sta correndo in Superbike con la Panigale V4R del team Barni Spark. “A Le Mans con la Desmosedici GP ho vinto la mia ultima gara in– ha ricordato– Sarà un onore poter provare la moto del campione del mondo e rimettere la tuta con la ...

