DallArenaLucio 2023 | anticipazioni 6 maggio | ospiti e scaletta cantanti

(Di venerdì 5 maggio 2023) L’attesa è finita e manca davvero poco perché domani sera, in prima serata su Rai 1, alle 21.25 circa, andrà in onda una grande festa nel nome della musica di uno dei cantautori più amati di sempre: Lucio Dalla. Avete capito bene, Carlo Conti e Fiorella Mannoia presenteranno lo show ‘‘, dove un cast unico ed eccezionale, proprio dall’Arena di Verona, onorerà il cantautore bolognese interpretando alcune delle sue più belle canzoni. Chi sono iche si esibiranno nello showdi sabato 6Stando allee al comunicato ufficiale, ecco gli artisti (non in ordine ufficiale di uscita, lanon è ancora disponibile) che ricorderanno Lucio Dalla, a 11 anni dalla sua scomparsa: Marco Mengoni Alessandra Amoroso, Giuliano ...

Carlo Conti in “DallarenaLucio”. Fra gli artisti presenti anche Francesco Gabbani, Gigi D’Alessio, Marco mengoni e Samuele Bersani.Una grande festa nel nome della musica di uno dei cantautori più amati di tutti i tempi: Lucio Dalla. Un omaggio in note quello che andrà in onda sabato 6 maggio in prima serata su Rai 1 alle 21.25 co ...