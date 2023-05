Dalla Spagna | Pau Torres vicino alla Juve

L'abito, impreziositofascia blu d'ordinanza, tenuta ferma da una preziosa spilla a forma di fiocco indossata più voltesuocera, la regina Sofia, ricorda per filo e per segno un altro ...... alla cena di gala offera a Palazzo reale, gli sguardi dei presenti sono stati catturati... bagno di folla e di affetto per la splendida regina di… - guardaI PRIMI AVVISTAMENTI INLo scorso ottobre i paparazzi avevano fotografato Heard su una ... Nel periodo natalizio sono uscite voci sulla separazione della coppia, che sono state rafforzate...

Juve, bomba dalla Spagna: vicino un difensore del Villarreal Calciomercato.com

Ricevi nel browser le notifiche della tua squadra preferita.La Juventus inizia a muoversi sul mercato: trattativa avanzata per un obiettivo già nel mirino dei bianconeri la scorsa estate ...