Dal magazziniere al neonato Khvicha | Napoli e le sue storie da scudetto

(Di venerdì 5 maggio 2023) Tommaso Starace rappresenta tutto ciò che c'è dietro le quinte. È lo storicodel club, famoso per il caffè che prepara per i giocatori e a volte anche per i giornalisti a bordocampo. Ma ...

Tommaso Starace rappresenta tutto ciò che c'è dietro le quinte. È lo storicodel club, famoso per il caffè che prepara per i giocatori e a volte anche per i giornalisti a bordocampo. Ma soprattutto è l'unico dipendente del Napoli ad esserci stato per tutti e tre ...... cori e trenini vari, si sono dedicati tutti ma proprio tutti:capitano Di Lorenzo all'allenatore Spalletti, passando per il vicepresidente Edo De Laurentiis e ilTommaso Starace. ...Insospettabile Zielu Fa impressione vedere unocarattere tranquillo come Piotr Zielinski ... poi ecco il protagonista più atteso: Tommaso Starace, ilstorico che dopo aver vinto gli ...

Tommaso Starace, da Maradona a Osimhen: chi è lo storico magazziniere del Napoli soprannominato «l'uomo del ca ilmessaggero.it

Non è soltanto il titolo di chi l’ha vinto in campo. È il trionfo di una città intera, che si può disegnare attraverso alcuni tra i racconti più caratteristici di tutta la stagione ...«Esiste il calcio e le persone che lo rendono speciale», parole che arrivano dal profilo social Instagram del portiere della SSC Napoli Pierluigi Gollini. Ma a chi sono rivolti ...