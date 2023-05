Dai complimenti di Berlusconi all’ironia della Juve | i messaggi per il Napoli campione

Leggi su sportnews.eu

(Di venerdì 5 maggio 2023) Ilè matematicamented’Italia: da tutto il Paese e da tutto il mondo arrivano i commenti per questo grande trionfo PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Ild’Italia per la terza volta nella sua storia. Sono passati 33 anni dall’ultimo trionfo azzurro e ora la città può nuovamente festeggiare. Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.