Da Udine attaccano | “Napoletani fatto di tutto in casa nostra!”

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 5 maggio 2023) La festa dei tifosi del Napoli è esplosa alla Dacia Arena dial fischio finale dise-Napoli di Serie A. Il terzo scudetto conquistato dal Napoli sul campo dall’se, ha suscitato reazioni diverse. Dalanciano accuse, ecco quanto scritto dase: “Gli hanno permesso di fareciò che volevano, innostra, nel nostro “Friuli”. Strappare le reti, portarsi via le zolle, fare un autentico disastro in tutti i settori dello stadio… Passino i festeggiamenti (lo scudetto sul campo è più che meritato) ma non le becere provocazioni, gli insulti e gli sfottò (anche in tribuna stampa dove la professionalità dovrebbe essere d’obbligo)“. “Abbiamo visto tutti cosa è successo, è evidente, assolutamente non interpretabile: i tifosi ...