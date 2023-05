Da senzatetto a milionaria dopo aver vinto alla lotteria | l’incredibile storia di Lucia

(Di venerdì 5 maggio 2023) È davvero incredibile ladiForseth, ex clochard californiana, che in sei anni ha visto cambiare la sua vita. Merito, tra le altre cose, di un biglietto dellaa dir poco fortunato, da ben 5 milioni di dollari. “Sei anni fa ero una, quest’anno invece mi laureo e mi sposo e hoanche 5 milioni di dollari”, ha raccontato l’americana. Viveva in strada e mangiava quello che riusciva a racimolare, tra elemosina e mensa dei poveri. Ma già prima della vincita era riuscita a riprendere in mano la propria vita. La sua trasformazione è iniziata infatti nel 2017. Prima ha lasciato la strada, poi ha trovato l’amore, arrivando infine a iscriversi all’università e a conseguire quest’anno la laurea. Ma le cose belle per ...

La prima svolta è arrivata prima della vincita. È riuscita a trovare un lavoro e una ... Essendosolo sei anni fa, non avrei mai pensato che sarebbe successo a qualcuno come me', ...

È davvero incredibile la storia di Lucia Forseth, ex clochard californiana, che in sei anni ha visto cambiare la sua vita. Merito, tra le altre cose, di un biglietto della lotteria a dir poco fortunat ...