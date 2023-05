Da Roma a New York | festeggiamenti in tutto il mondo per lo scudetto del Napoli E a Crema esultano pure i poliziotti sulla volante

(Di venerdì 5 maggio 2023) Non solo la città diha ha celebrato la vittoria dello, conquistato ieri dalla squadra partenopea dopo 33 anni. Daa Milano arrivando fino a New, ihanno toccato decine di città neltra bandiera bianco azzurre, fuochi d’artificio e balli i strada. Apersino la polizia a bordo dellasi è lasciata andare a un “forza” video Instagram/Welcome to favelas L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

IlMusic Friday di oggi, venerdì 5 maggio, è solo un antipasto di quelli che ci aspettano da ... Tra gli autori anche Federica Abbate, una che di tormentoni estivi se ne intende: da "- Bankgok" ...Energy è una divisione del fondo di private equity ARGUSEnergy Group, che ha sede a Cipro ma è ... Attualmente è professore a contratto all'università LUISS di, dove insegna Politiche ..., 4 mag. Una vera star della musica antica: Ton Koopman, tra gli specialisti in esecuzioni ... Concertgebouw Orchestra,York Philharmonic, Munich Philharmonic, Chicago e Boston Symphony, ...

Da Roma a New York, festeggiamenti in tutto il mondo per lo scudetto del Napoli Il Fatto Quotidiano

Il monegasco fiducioso in vista del GP di Miami: "Gli aggiornamenti ci permetteranno di migliorare ancora" ...Tifosi napoletani in festa Migliaia di tifosi in corteo da Fuorigrotta - esterno dello stadio Maradona - al lungomare di Napoli dove è esplosa la festa per lo scudetto.