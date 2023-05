Da Bergamo a Londra | l’eccellenza italiana del lino all’incoronazione di re Carlo

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 5 maggio 2023) La tradizione linieraincontra la tradizione reale inglese: i filati diSmeraldo e Brillante, tra i prodotti classici del Linificio e Canapificio Nazionale, sono stati scelti dalla John Spencer (Textile) Ltd. per realizzare il tessuto del paravento, l’Anointing Screen, utilizzato per l’incoronazione di ReIII. Il paravento è l’elemento che cela agli occhi del mondo il momento più sacro della cerimonia. L’unzione, quando il decano di Westminster versa l’olio sacro dall’ampolla al cucchiaio, con il quale il vescovo di Canterbury unge mani, petto e testa del sovrano, è considerato storicamente il momento in cui Dio e il re si congiungono. L’Anointing Screen, donato aIII dalle corporazioni commerciali antiche e moderne di, ha tre lati: su quello centrale presenta un albero ...