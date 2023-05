Cuneo fiscale 2023 | sconto di 7 punti in busta paga dal 1° Luglio Come funziona

Leggi su leggioggi

(Di venerdì 5 maggio 2023) Sono state approvate il 1° maggio con il Decreto Lavoro le istruzioni sul nuovo taglio al, approvato dal governo e pronte a introdurre una nuova sforbiciata alle tasse e ai contributi in, a vantaggio dei lavoratori. Politica inaugurata dall’ex governo Draghi e portata avanti dall’esecutivo Meloni. La grande novità è che la sforbiciata ala partire da, che sarà di 4percentuali per tutti i lavoratori fino a 35 mila euro. Taglio che porterà a una riduzione complessiva: del 7% per i lavoratori con redditi fino a 25mila euro e del 6% per quelli con redditi fino a 35mila euro. Purtroppo però solo temporaneamente. ...