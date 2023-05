Ct Nigeria | “Futuro Osimhen? Lo vogliono tutti Non sarà facile per il Napoli trattenerlo”

Leggi su sportface

(Di venerdì 5 maggio 2023) IlCampione d’Italia porta la faccia e la maschera di Victorche ha condotto la squadra di Luciano Spalletti nel trionfo italiano. Ildella punta classe 1998un elemento da valutare in casa azzurra per la prossima estate. Proprio di questo argomento ha parlato il ct della, José Pereiro , che ai microfoni di Tuttomercatoweb, ha chiarito quantodifficile per De Laurentiisin Campania. Le parole del ct della: “Victor ha il gol nel sangue nonostante sia ancora molto giovane. Sa segnare ini modi, e sa fare anche tutto il resto. Pressa continuamente, è fisico, gioca per la squadra e per sé stesso.e ilhanno fatto qualcosa di ...