(Di venerdì 5 maggio 2023) “È stato tremendo. In quel momento ho capito di aver fatto un atto dovuto, ma anche opportuno. Sono stato consapevole che il pronto intervento dihail”, sono queste le parole rilasciate al Corriere della Sera da Francesco Caporaso, l'che con il suo provvedimento ha chiuso la strada Sila-Mare prima che a causa del maltempo crollasse una parte del viadotto. (VIDEO)

approfondimento Maltempo Calabria, crolla un viadotto. Occhiuto: tragedia sfiorata. Intanto a Longobucco, comune di poco più di 3mila anime alle prese da tempo con un progressivo spopolamento

Crollo ponte in Calabria, Occhiuto elogia Anas. Ma il M5s attacca: “Nessuna manutenzione” Il Fatto Quotidiano

Leggi su Sky TG24 l'articolo Crollo ponte in Calabria, l'ingegnere che ha disposto la chiusura: “Evitato il peggio” ...La procura di Castrovillari ha aperto un fascicolo sul crollo di parte del viadotto sul fiume Trionto, nel territorio di Longobucco, Comune in provincia di Cosenza, venuto giù mercoledì sera dopo alcu ...