Crocchette alla crema di gamberi | la ricetta giapponese buonissima!

Leggi su donnaup

(Di venerdì 5 maggio 2023) Questedisono tipiche della cucina orientale. La, per la precisione, è, ma non temete. È semplicissima da realizzare. L’unico neo risiede nel fatto che dovrete pazientare per un’ora almeno prima di friggerle. L’impasto di base, infatti, deve riposare in frigorifero per 60 minuti almeno, in modo da rassodarsiperfezione e risultare facilmente lavorabile. Una crosticina croccante e un ripieno profumato di mare, morbido e filante grazie anchepresenza delicata della mozzarella, fanno di questo piatto una piccola meraviglia! Provatele in famiglia o con gli amici per stupirli ancora con la vostra originale creatività.di ...