Cristiano Godano e Alessandro Asso Stefana in tour per omaggiare Neil Young

(Di venerdì 5 maggio 2023) MILANO – Partirà stasera, 5 maggio, dal Fonderia Aperta Teatro di Verona (Via Del Pontiere, 40 – ore 21) ildi “Journey Through The Past”, il nuovo progetto dedicato adi. Il primo da sempre protagonista nella scena rock italiana con i Marlene Kuntz, il secondo chitarrista, compositore e produttore, che ha accompagnato e accompagna ininternazionali i progetti di grandi artisti, da Vinicio Capossela a Mike Patton. Dopo Verona, iltoccherà Cesena (6 maggio, Vidia Club), Milano (22 maggio, Arci Bellezza), Firenze (25 maggio, Ultravox Festival, Anfiteatro delle Cascine), Castiglione delle Stiviere – MN (26 maggio, “Storie di Umanità Festival”, Museo ...

Partirà venerdì 5 maggio dal Fonderia Aperta Teatro di Verona (Via Del Pontiere, 40 - ore 21) il tour ' JOURNEY THROUGH THE PAST' , il nuovo progetto dedicato a Neil Young di Cristiano Godano e Alessandro Asso Stefana . Il primo da sempre protagonista nella scena rock italiana con i Marlene Kuntz, il secondo chitarrista, compositore e produttore, vanta collaborazioni ...

