Crisi idrica | la Cabina di regia decide i primi interventi

(Di venerdì 5 maggio 2023) ROMA (ITALPRESS) – Si è tenuta a Palazzo Chigi la prima riunione delladiper la, istituita dal Decreto legge 39/2023 (cd Dl Siccità) approvato il 14 aprile scorso. All'incontro, presieduto dal vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, hanno partecipato tra gli altri il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Roberto Calderoli; il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alessandro Morelli; il vice ministro dell'Ambiente Vannia Gava, il sottosegretario all'Economia e finanze Lucia Albano e il capo ufficio legislativo del Ministero per gli Affari europei, Sud, Politiche di coesione Mario Capolupo. Presente anche Nicola Dell'Acqua, nominato ieri dal Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Giorgia ...

Sono passati 12 mesi ma lacontinua anche in Italia," continua Andrea Minutolo, responsabile scientifico di Legambiente. "Siamo di fronte all'estate, il governo è cambiato ma il problema ..., questa mattina a Palazzo Chigi ho presieduto la prima cabina di regia, che ha visto più di 100 milioni - messi a disposizione dal MIT - per finanziare gli interventi più urgenti in ...VITERBO - Le inondazioni dei giorni scorsi in Emilia Romagna confermano la necessità di attivare e rendere operativo al più presto il decreto legge sulla. Anche l'Alto Lazio ha bisogno, come tutto il resto del Paese, di un Piano delle acque irrigue che configuri una gestione integrata non solo dei grandi bacini idrici, ma anche dei laghi e ...

Il commento di Cirio, Protopapa e Marnati: "Già nella prima riunione operativa della Cabina di regia presieduta da Matteo Salvini sono arrivate le prime risposte" ...Il ministero delle Infrastrutture stanzia fondi per Lombardia, Veneto, Piemonte, Emilia-Romagna e Lazio. Ecco tutti gli interventi che saranno finanziati con questa prima tranche ...