Cremonese-Spezia sabato 6 maggio 2023 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

(Di venerdì 5 maggio 2023) La corsa salvezza si è accesa nelle ultime giornate, non ne fa più parte lache condivide con la Sampdoria una retrocessione prematura ed è invece coinvolto loche proverà a rimanere l’unica squadra ligure presente in serie A nella prossima stagione. Gli uomini di Semplici hanno spaventato l’Atalanta ma il 3-2 al InfoBetting: Scommesse Sportive e

...30 Perugia - Cagliari 0 - 5 BASKET - EUROLEAGUE 18:00 algiris - Barcelona 18:45 Fenerbahçe - Olympiacos CALCIO - SERIE A 15:00 Milan - Lazio 2 - 0 18:00 Roma - Inter 0 - 1 20:45...Si chiude alle 20.45 con( TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A ). La giornata prosegue domani con Atalanta - Juventus (alle 12.30), Torino - Monza (alle 15), Napoli - Fiorentina (alle ...... Lazio* 64; Juventus 63; Milan* 61; Inter 60; Atalanta e Roma 58; Fiorentina 46; Bologna, Monza e Torino 45; Udinese e Sassuolo 43; Salernitana ed Empoli 35; Lecce 31;e Verona 27;...

Cremonese-Spezia, probabili formazioni, consigli fantacalcio. Tocca a Nzola Corriere dello Sport

Personalizza la prima pagina di Calciomercato.com, per avere subito tutte le notizie che cerchi.Sono da poco state rese note le formazioni di Cremonese-Spezia, in campo tra circa un'ora in un rovente match salvezza.