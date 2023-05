Cremonese-Spezia | Ballardini | “La squadra sta bene | sarà partita diversa rispetto a San Siro”

Leggi su sportface

(Di venerdì 5 maggio 2023) Dopo il pareggio ontro il Milan lasi prepara a quella che potrebbe essere l’ultima, piccola, chance di riagganciare il treno salvezza. Arriva la sfida contro lo, che mister Davideha presentato in conferenza stampa: “Non pensiamo al discorso salvezza, c’è solo da concentrarsi sullacontro lo. E’ unache aveva altri obiettivi, a gennaio hanno fatto investimenti importanti, come quello di Shomorudov. Andiamo a incontrare unache si trova in quella posizione di classifica ma che ha un rosa all’altezza della categoria”. “Mi sembra che lastia abbastanza– ha proseguito il tecnico – nonostante ladi domanila quarta in ...