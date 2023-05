Cremona | esplode una bombola in fonderia | 5 operai feriti | grave un 48enne bresciano

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 5 maggio 2023) Cinque lavoratori, tre in condizioni più gravi ma che non sarebbero in pericolo di vita, è il bilancio dell’esplosione avvenuta alla Trade Broker,di Casalbuttano, in provincia di. L’incidente è avvenuto alle 15.20 in via Trieste all’altezza del civico 22. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti anche vigili del fuoco e i carabinieri del luogo. Tutto è accaduto, secondo quanto ricostruisce Il Giorno, intorno alle 15: a quell’ora, stando ai primi accertamenti eseguiti da carabinieri e ispettori di Ats Val Padana, è scoppiata unautilizzata per portare in pressione il macchinario per la presso-fusione dell’alluminio. Uno scoppio molto forte, avvertito dai residenti della zona, che sono usciti allarmati in strada. La deflagrazione avrebbe coinvolto anche alcune ...