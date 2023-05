Cremona | bombola esplode in fonderia | 5 operai ustionati

(Di venerdì 5 maggio 2023) (Adnkronos) – Cinque lavoratori feriti, tre in condizioni più gravi ma che non sarebbero in pericolo di vita, è il bilancio dell’esplosione avvenuta alla Trade Broker,di Casalbuttano, in provincia di. L’incidente è avvenuto alle 15.20 in via Trieste all’altezza del civico 22. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti anche vigili del fuoco e i carabinieri del luogo. Da quanto trapela a causare l’incidente potrebbe essere stato lo scoppio di unautilizzata per portare in pressione un macchinario, scoppio che avrebbe investito e ustionato gli. I cinque feriti, di età compresa tra i 38 e i 67 anni, sono stati trasportati – secondo quanto emerge dall’Areu, l’azienda regionale emergenza urgenza – agli ospedali di Milano, Parma e. Per uno dei feriti ...

