Covid | tre anni fa l' annuncio dell' emergenza sanitaria

... all'inizio della pandemia, si erano registrati circa 100 casi di- 19 nel mondo e non c'erano stati morti dichiarati. Poi la situazione è cambiata completamente e inanni sono stati ......l'inizio della pandemia da- 19 : all'epoca i casi diagnosticati nel mondo erano 118mila in 110 Paesi e le vittime 4.649. Cifre ben lontane da quelle che si sarebbero raggiunte in oltre...Un'aggressione avvenuta proprio nel giorno in cui, dopo oltreanni, l'Oms ha dichiarato la fine dell'emergenza mondiale legata alla pandemia. "Ti è venuto perché...". Jerry Calà, post choc ...

Oms, è finita l'emergenza Covid. Venti milioni di morti in tre anni ... Agenzia ANSA

Roma, 5 mag. (askanews) - L'Oms ha dichiarato che la pandemia Covid-19, che per oltre tre anni ha ucciso milioni di persone, non costituisce più un'emergenza sanitaria globale. È "con grande speranza ...L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato oggi, 5 maggio 2023, la fine dell’emergenza santiaria internazionale per il Covid-19. Un incubo iniziato quasi tre anni e mezzo fa, ...