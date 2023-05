(Di venerdì 5 maggio 2023) (Adnkronos) - Il 4 maggio il Comitato d’emergenza dell’Oms potrebbe dare l’ok per derubricare la, c’è il rischio che si inneschino messaggi sbagliati? "Lesempre, c’è un rischio remoto di nuove varianti, remoto però. Perché la popolazione almeno parzialmente...

"Il 4 maggio il Comitato d'emergenza dell'Oms darà un parere sulla base del quale deciderà il direttore generale - aggiunge- Sarebbe ora di declassareche oggi è ancora un'emergenza ...'Il 4 maggio il Comitato d'emergenza dell'Oms darà un parere sulla base del quale deciderà il direttore generale - aggiunge- Sarebbe ora di declassareche oggi è ancora un'emergenza ......diminuzione del tasso di incidenza di casi di19 nel nostro Paese che si fissa a 39 casi per 100mila abitanti - spiega il direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni- ...

Covid, Rezza: "Cautele vanno mantenute a prescindere da fine pandemia" Il Tempo

“Il 4 maggio il Comitato d’emergenza dell’Oms darà un parere sulla base del quale deciderà il direttore generale – aggiunge Rezza – Sarebbe ora di declassare Covid che oggi è ancora un’emergenza ...Riunito il Comitato di emergenza per Covid-19 che, dopo 3 anni , potrebbe declassare la Pheic, public health emergency of international concern. Passaggio formale e fondamentale per dichiarare la fine ...