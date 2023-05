Covid | Mastroianni Simit | Importante aggiornamento costante e continuo

Leggi su iltempo

(Di venerdì 5 maggio 2023) Roma, 5 mag. (Adnkronos Salute) - “La Società italiana delle malattie infettive e tropicali ha sempre avuto un ruolonel promuovere eventi educazionali, non solo durante la fase pandemica. E' una priorità della società scientifica. E'avere une costate sulle varie emergenze infettivologiche: non solo sulma anche sulle altre infezioni virali o sull'antimicrobico-resistenza, in pratica in tutti i settori in cui le malattie infettive hanno un ruolo”, soprattutto per i fragili. Così Claudio, ordinario di malattie infettive Università di Roma La Sapienza e presidente della Società italiana delle malattie infettive e tropicali (), intervenendo a margine dell'ottava edizione ...