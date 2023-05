Covid | l' Oms dichiara la fine della pandemia | «L' emergenza è finita In tre anni 20 milioni di decessi nel mondo»

...8 milioni i nuovi casi die oltre 17mila decessi, registrati nel mondo, con un calo ... Il quadro è eterogeneo a livello regionale - prosegue l'- con aumenti dei casi segnalati e dei decessi ...L'Organizzazione mondiale della Sanità ha deciso: ilnon è più un'emergenza sanitaria nazionale. L'ha rimosso l'"allerta massima" sulla pandemia che ha causato, ha detto il direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus , la morte di "venti ...Sono state perse vite che non dovevano essere perse, promettiamo ai nostri figli e nipoti che non faremo mai più gli stessi errori', ha detto in conferenza stampa il direttore generale dell'...

Oms, le nuove regole per la gestione del Covid nei prossimi anni Sky Tg24

La mateixa OMS celebrava aquesta setmana que els sistemes sanitaris del món han començat a recuperar-se de l'impacte del covid, segons una enquesta a 139 països, ja que les interrupcions de serveis ..."E' con grande speranza che dichiaro chiusa l'emergenza sanitaria globale del Covid". Lo ha affermato il direttore generale dell'Oms Tedros Ghebreyesus. Lo stato di emergenza sanitaria era stato dichi ...