Covid | l’Oms dichiara la fine della pandemia | le tappe principali di tre anni di emergenza in Italia

(Di venerdì 5 maggio 2023)(Organizzazione MondialeSanità) hato ladell’sanitaria internazionale per il-19. Tra mascherine, distanziamento sociale e lockdown. Di seguito tutte lepiù importanti che hanno segnato l’era pandemica. 2019: Primi allarmi dalla Cina 31 dicembre 2019: le autorità cinesi diffondono la comunicazione di un focolaio di polmonite di origini sconosciute a Wuhan. 2020: Inizia la29 gennaio 2020: vengono ricoverati all’ospedale Spallanzani due turisti cinesi positivi al Sars-CoV-2 e già in gravi condizioni. 30 gennaio 2020:l’sanitaria internazionale per il-19. 31 gennaio 2020: inè ...

'È con grande speranza che dichiaro chiusa'emergenza sanitaria globale del19' fa sapere il direttore generale dell', Tedros Adhanom Ghebreyesus in conferenza stampa a Ginevra. Una ...dichiara la fine dell'emergenza: 20 milioni di vittime in 3 anni "Questo è un momento da celebrare, ma è anche un momento per riflettere. Deve restare'idea della potenziale minaccia di ..."Durante la sessione deliberativa - ha dichiarato- i membri del Comitato hanno evidenziato la tendenza alla diminuzione dei decessi per- 19, il calo dei ricoveri correlati a- 19, ...